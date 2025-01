Ilrestodelcarlino.it - Incendio danneggia scuola infanzia a San Damaso, ipotesi dolo. L’istituto martedì chiuso

Modena 6 gennaio 2025 – Unla cui origine potrebbe esseresa ad un cassonetto per la raccolta della plastica ha causato danni alla centrale termica delladell’San, in via del Giaggiolo 65. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, iniziato alle 21.30 e proseguito per circa due ore, i tecnici di Hera sono già al lavoro per ripristinare il riscaldamento e consentire ai sessanta alunni delladi rientrare il prima possibile. Al momento è prevista la chiusura delper la sola giornata di7 gennaio. Il Serviziodel Comune di Modena ha già inviato una circolare alle famiglie per avvertirle dell’accaduto. Allo studio soluzioni alternative per garantire il servizio didinel caso in cui l’intervento di riparazione dell’impianto si dovesse protrarre oltre la giornata del 7 gennaio.