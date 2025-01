Ilrestodelcarlino.it - Disfatta Vigor: zero idee e poche occasioni. Aggancio in classifica del Castelfidardo

(4-3-1-2): Roberto 6, Fernandez 4,5, Tomba 4,5 (1’st Rotondo 5,5), Magi Galluzzi 5, Beu 5, Gonzalez 5, De Angelis 4,5, Idaro 5 (1’st Kone 5,5), D’Errico 5, Ferrara 5, Tenkorang 5 (12’st Pesaresi 6).All. Clementi(4-1-3-2): Elezaj 6,5, Costanzi 7, Imbriola 7, Morganti 7, Fabbri 6,5, Gambini 7,5, Miotto 7,5, Baldini 7,5, Cotugno 7 (32’st Caprari 6), Braconi 7,5 (42’st Pierantozzi 6), Nanapere 7,5.All. Giuliodori ARBITRO: Comito di Messina RETI: 28’pt Nanapere (C), 41’pt Braconi (C) NOTE: Spett. 1000 circaAmmoniti: Braconi (C), Ferrara (V), Fabbri (C), Pesaresi (V) SENIGALLIAIl 2025 non poteva iniziare peggio e c’è tanto carbone nella calza rossoblu. Si possono usare varie forme per descrivere la debacle di Pesaresi e compagni, sta di fatto che lacade rovinosamente nel derby contro il "Castello", che vince con merito e aggancia i senigalliesi in graduatoria.