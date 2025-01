Borrelli22enne picchiata e sequestratal’ex solo ai domiciliari

Anteprima24.it - Borrelli,22enne picchiata e sequestrata,l’ex solo ai domiciliari

Tempo di lettura: 2 minutiLe “drammatiche” immagini della “brutale aggressione ai danni di una 22enne del Napoletano,e sequestrata il giorno di Natale dall’ex fidanzato 23enne”, sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, -Francesco Emilio Borrelli che ne riferisce in una nota – da alcuni conoscenti della vittima che “si sono dichiarati seriamente preoccupati per la decisione di assegnaregli arrestiall’aggressore”. Nel video, riferisce il parlamentare, “una sequenza di violenze con schiaffi, pugni e un calcio alla nuca della giovane inginocchiata a terra e indifesa con il volto e la testa coperti di sangue. Le terribili immagini sono state girate dall’aguzzino stesso forse per minacciare ulteriormente l’ex e i familiari, ma che adesso saranno un’arma inconfutabile a difesa della donna brutalmente”.