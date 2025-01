Inter-news.it - Barzaghi: «Inzaghi uomo di coppa! Lautaro Martinez agitato»

Leggi su Inter-news.it

Simoneè ormai riconosciuto come l’delle partite secche, lo ricorda Matteosu Sky Sport. Inter-Milan questa sera, finale di SuperItaliana alle ore 20.SPECIALITÀ – Negli ultimi anni la SuperItaliana è stata la casa dell’Inter. Da quando è arrivato l’attuale allenatore i nerazzurri non hanno mai perso la finale. Tre successi contro Juventus, Milan e Napoli. Matteoipotizza un bis per un motivo: «Simonedie trofei, si è specializzato in Super. Tre consecutive vinte con l’Inter dal gol di Sanchez.è un allenatore che sa trovare sempre la chiave giusta nelle partite secche, l’anno scorso la decisecontro il Napoli allo scadere».in Inter-Milan con due attaccanti obbligatiSINGOLI – L’attacco persarà diverso dal solito.