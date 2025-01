Lanazione.it - Allo Spazio Alfieri la rassegna 'Tesori nascosti'

Firenze, 6 gennaio 2025 – Da domani, 7 gennaio, partela'. Ogni martedì di gennaio, con inizio alle 21.15, saranno recuperati i film che non hanno ricevuto la giusta attenzione quando sono usciti in sala o che sono completamente spariti dopo il passaggio sul grande schermo. Tra i film che saranno proiettati 'La Testimone' dell'iraniano Nader Saeivar. La Testimone, si legge in una nota, "racconta la rivoluzione Donna Vita Libertà in Iran e la lotta delle donne iraniane attraverso la storia di Tarlan, un'anziana insegnante e sindacalista che ha adottato, quando era ancora una bambina, Zara. Ora è una donna che ha una scuola di danza, attività che il marito ritiene disonorevole. Un giorno Zara viene uccisa e Tarlan sa che l'assassino è il marito. Ha infatti visto ciò che non doveva vedere e questo la rende una testimone scomoda".