Ilgiorno.it - Scuola superiore e poi biennio in Its. Open day dedicato alle novità di Acof

Leggi su Ilgiorno.it

Il nuovo anno è appena cominciato e dagli Istituti- Olga Fiorini l’annuncio di una importante: l’Istituto Sistema Moda e quello di Grafica e Comunicazione aprono le porte alla rivoluzione voluta dal Ministero, creando un piano formativo di tipo tecnico in sintonia con il mondo che cambia. L’appuntamento è all’day in programma sabato 11 gennaio nella sede di via Varzi. "È un’innovazione decisiva per l’istruzionetecnica nella qualeOlga Fiorini vuole essere anche questa volta una protagonista attiva e propositiva - dice il direttore Mauro Ghisellini. - L’inserimento di alcune sue scuole nei progetti “4+2”, voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, è una delle grandissimepreviste per il 2025. Forse la più importante in un panorama scolastico che deve sempre allinearsi alla realtà in cui viviamo".