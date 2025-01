Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Pellegrini dal 1?

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il calcio d’inizio di, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I giallorossi proveranno ad aprire il 2025 nel migliore di modi con una vittoria nel derby per guadare con speranza alla seconda metà di stagione. La situazione in classifica, però, continua ad essere molto complicata: la squadra di Claudio Ranieri occupa la decima posizione in classifica con 20 punti, appena tre lunghezze sopra la zona retrocessione. Laarriva dal pareggio per 1-1 ottenuto domenica scorsa a San Siro contro il Milan, risultato che ha lasciato l’amaro in bocca per le occasioni sciupate nel secondo tempo. I giallorossi hanno mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, ma il derby di questa sera sarà già uno spartiacque. La, invece, occupa la quarta posizione in classifica con 35 punti ed è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atalanta.