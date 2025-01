Panorama.it - Robbie Williams e la scimmia popstar del biopic Better Man

Delle strade di Sanremo prese d’assalto nel 1994 da migliaia di fan urlanti dei Take That non ricorda niente. «Forse ero strafatto» ha ammesso di recente mettendo in scena quel mix di autoironia e schiettezza disarmante che lo caratterizza e lo rende differente, se non altro meno ipocrita, da gran parte dei suoi colleghi/e. Per queste ragioni, il suoMan, ha qualcosa di rivoluzionario in questo genere di pellicole che funzionano benissimo al box office, ma che spesso sono soltanto la versione ripulita ed edulcorata di vite trascorse in equilibrio precario sulla follia. Nell’affidare la sua storia al regista Michael Gracey,ha scelto di non omettere quasi nulla, di mostrare il ragazzo grassottello e bullizzato di Stoke On Trent che scala uno dopo l’altro tutti i gradini del successo autodistruggendosi sistematicamente: un passo in sù verso l’olimpo delle superstar e uno in giù verso gli inferi delle dipendenze.