Calciomercato.it - Mourinho, terza panchina in Serie A. Lo Special One: “Sarebbe un onore”

One atto terzo: dopo il Fenerbahce la possibilità per il portoghese di rientrare in Italia in una squadra che farebbe discutereIl Milan si prepara alla finale di Supercoppa Italiana nel derby contro l’Inter, arrivato per certi versi in maniera un po’ inaspettata e insperata. Perché il primo tempo contro la Juventus, oltre allo svantaggio non lasciava presagire grandi cose. Invece nella ripresa la squadra di Sergio Conceicao, all’esordio, è riuscita a ribaltarla con un rigore di Pulisic e l’autogol clamoroso di Gatti.José(LaPresse) – calciomercato.itDi certo un’occasione importante per i rossoneri in una stagione che dire complicata è poco. La classifica diA è un disastro, il quarto posto è lontano ben 8 punti pur con una partita da recuperare. Ed effettivamente dopo il pareggio contro la Roma è arrivato pure l’esonero per l’allenatore Fonseca, che paga pure qualche rapporto teso.