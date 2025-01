Tvplay.it - Juve, un centravanti per Thiago Motta: colpo a sorpresa

Lantus è piuttosto attiva sul fronte del calciomercato e, alla luce della situazione non rosea per ciò che riguarda il fronte offensivo, arriva unper.Sconfitta dal Milan in semifinale di Supercoppa Italiana, l’esperienza in Arabia Saudita dellantus si è anzitempo conclusa. La squadra bianconera ha fatto rientro in Italia e si predispone ai prossimo impegni in calendario. Di certo, infatti, non sono pochi né semplici da affrontare. La prossima settimana la formazione di misteravrà il derby contro il Torino da fronteggiare poi l’impegnativa sfida contro una delle migliori formazioni in circolazione, l’Atalanta., unper(LaPresse) – tvplay Nel frattempo la sessione invernale di calciomercato è cominciata e la dirigenza bianconera è a lavoro senza sosta per rendere l’organico più competitivo e pronto ad affrontare un girone di ritorno più continuo rispetto all’andata in quanto a risultati positivi.