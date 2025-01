Ilfattoquotidiano.it - “Divieto di ammalarsi”: l’ordinanza del sindaco di Belcastro, in Calabria. “Impossibile garantire un’assistenza sanitaria adeguata”

“E’ una provocazione ironica” dice, ma nasconde un problema serissimo: le carenze della sanità nazionale. Antonio Torchia,di, provincia di Catanzaro al confine con quella di Crotone, ha firmato un’ordinanza didi “” che naturalmente dovranno (dovrebbero) osservare tutti i suoi concittadini, un po’ più di 1300. Non possonoperché sarebbeloro un’assistenza. L’iniziativa di Torchia nasce dal fatto in particolare l’apertura della postazione di guardia medica nel paese è garantita soltanto “a singhiozzo“, sulla base cioè della disponibilità del personale sanitario, sempre più difficile da reperire, “con gli effetti deleteri” che ne derivano per i cittadini, considerato anche che il 50 per cento della popolazione è composto da persone anziane.