Australian Open Sinner | Vi spiego perché sarà difficile difendere il titolo i giocatori hanno lavorato su alcune aree del nostro gioco

“Sono molto contento di tornare in Australia, è sempre un posto speciale per me”. Queste le prime parole di Jannikconcesse agli organizzatori deglial suo ritorno a Melbourne da campione in carica. “Abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Ho la possibilità di giocare un paio di partite di esibizione qui, prima di iniziare, e spero che questo possa darmi il ritmo per giocare qui come ho fatto l’anno scorso”.L’altoatesino giocherà contro il campione del CanadianAlexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas in vista del torneo che inizierà tra soli otto giorni. Il numero uno al mondo ha anche spiegato quali saranno, secondo lui, le maggiori insidie nelildi campione dell’: “Ogni Grande Slam è diverso, ma in generale direi ogni torneo”, ha ammesso