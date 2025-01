Zonawrestling.net - AEW: Apparizione a sorpresa per JoJo Offerman prima di Collision

per i fan presenti ieri alle registrazioni di AEWal Bojangles Entertainment Complex a Charlotte, in North Carolina.della puntata, infatti, il dark match ha avuto una ring announcer speciale:, ex announcer della WWE e moglie di Bray Wyatt. La sua presenza è stata immortalata da diversi fan, che hanno accolto favorevolmente la novità.Former #WWE broadcast member and widow of #BrayWyatt, #does some ring announcing at the #AEWtaping @TheBOplex in Charlotte, N.C. on Saturday, January 4, 2025 .#WrestlingCommunity #WrestlingTwitter pic.twitter.com/x311VGhVw2— Matt Boone (@MattBoone0709) January 5, 2025Ritorno al passato?Per, si tratta dellasul ring dalla scomparsa di Bray, e di un ritorno – anche se per una sola sera – al lavoro di announcer, ruolo che aveva precedentemente ricoperto in WWE dal 2016 al 2018, a RAW.