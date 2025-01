Addio Gabri Lutto nella tv il protagonista del fortunato programma aveva solo 37 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

el Freitas, influencer brasiliano noto per la sua straordinaria perdita di peso di oltre 200 kg, è deceduto il 30 dicembre 2024 all'età di 37a causa di un arresto cardiorespiratorio. Nel 2015,el pesava circa 320 kg. Attraverso una dieta equilibrata e un regime di esercizi, riuscì a perdere 206 kg in un anno e mezzo, raggiungendo i 114 kg. La sua trasformazione gli valse una notevole popolarità, soprattutto dopo la partecipazione altelevisivo brasiliano "Virou Outra Pessoa" (che in Italiano si traduce con "È diventato un'altra persona") nel 2017, dove documentò il suo percorso di dimagrimento. Nonostante il successo iniziale,el affrontò gravi difficoltà personali, tra cui la perdita del padre e del fratello.