Un pullmino per i più fragili col tesoretto dedicato al sociale

Il 5x1000 del Comune, 8.800 euro, al trasportoche ha 100 utenti e ogni anno compie 5mila viaggi con i più. Usmate conferma una scelta che aveva già fatto in passato e destina gli introiti incassati nel 2023 all’associazione guidata da Elio Sala, protagonista del servizio in convenzione col Comune. Nel dettaglio, fino al 31 ottobre i volontari hanno accompagnato 1.824 anziani, 1.790 disabili, 738 minori e famiglie e 84 adulti in difficoltà. Numeri in crescita nel tempo. Il contributo aiuterà il sodalizio ad acquistare un nuovo mezzo per il trasporto protetto, è questo il prossimo sogno nel cassetto da realizzare. "Il gruppo è un fiore all’occhiello - dice la sindaca Lisa Mandelli -. Abbiamo deciso di destinargli queste risorse per poter garantire a chi ne ha bisogno prestazioni sempre più efficienti".