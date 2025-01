Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-01-2025 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Ancora tre giorni di orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente le due ZTL resteranno chiuse ai non autorizzati oggi sino alle 20 domani e lunedì dalle 6:30 alle 20 le altre notizie derby serale domani allo stadio Olimpico l’incontro trae Lazio è in programma dalle 20:45 Ma già entro le 8 di domani mattina prenderanno il via agli interventi di sgombero dei veicoli da alcune strade intorno all’impianto sportivo poi nel pomeriggio possibile chiusure alanche sul tratto di viale Tor di Quinto sul lungotevere a ridosso è in direzione dell’Olimpico così come sul ponte Duca d’Aosta In collaborazione con Luce Verde infomobilità