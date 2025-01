Cultweb.it - Sing, come finisce la pellicola animata del 2016 con protagonista Matthew McConaughey

si conclude con il grandissimo successo dello show musicale creato da Buster Moon, cosa che impressiona la cantante Nana Noodleman a comprare e a ristrutturare il teatro. Permettendo così al koala di continuare a lavorare.Buster Moon (in originale la voce di), un koala proprietario di un teatro, si trova in gravi difficoltà, in quanto la struttura è ormai prossima alla chiusura. Per cercare di salvare la sua attività, organizza un concorso canoro aperto a tutti i cittadini della città. Ma a causa di un errore di battitura sulla cifra complessiva del premio in denaro, le audizioni raggiungono un’affluenza record.Proseguendo con caparbietà il suo progetto, l’organizzatore assembla un eterogeneo gruppo di concorrenti composto dall’istrice Ash (Scarlett Johansson), dal gorilla Johnny (Taron Egerton), dal topo Mike (Seth MacFarlane), dalla maialina Rosita (Reese Witherspoon) e dall’elefante Meena (Tori Kelly).