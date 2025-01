.com - Roma, non la ricoverano e aggredisce personale pronto soccorso

Leggi su .com

Calci e pugni contro ilsanitario del. Nuovo episodio di violenza aai danni delsanitario. Stavolta l’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 2 gennaio neldell’ospedale “Sandro Pertini” dove sono state ferite due lavoratrici in servizio: un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria. Una donnana di 42 anni senza fissa dimora le avrebbe prese a calci e pugni interrompendo inoltre il regolare servizio nel. La 42enne sarebbe stata contrariata dal mancato ricovero decidendo così di riversare la rabbia sulsanitario., non laMomenti di paura aldel Pertini quando la donna si è scagliata contro un’infermiera e un’operatrice socio-sanitaria in servizio al, che hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni.