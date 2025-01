Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, rifinitura in vista del Derby: Celik assente, differenziato per Cristante

Leggi su Pronosticipremium.com

Continua la preparazione indi una delle sfide più importanti di questo campionato per la. I giallorossi, infatti, se la vedranno contro laneldella Capitale. Una partita fondamentale non solo per la storia di queste due squadre, ma anche e soprattutto in termini di classifica. Il club capitolino sta vivendo una stagione a dri poco da incubo e la testimonianza arriva dal decimo posto in classifica. Completamente opposto, invece, il discorso per i biancocelesti che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e, almeno per il momento, si trova in quarta posizione. Insomma, due situazioni molto diverse e che si incroceranno allo Stadio Olimpico il 5 gennaio del 2025.Laha bisogno di punti e, proprio per questo motivo, dovrà cercare di fare una partita eccellente sotto ogni punto di