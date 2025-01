Lanazione.it - Nuovo codice della strada, in Toscana la strage continua. L'associazione Guarnieri: “Non è cambiato nulla”

Firenze, 4 gennaio 2025 – “La mortalità sulle strade italiane e in quelle toscane, dopo 15 giorni dall’entrata in vigore del, non è diminuita del 25%, come ha annunciato il ministro Salvini, ma è rimasta la stessa del 2023”. A dirlo è Stefano, presidente dell’dedicata al figlio Lorenzo, che ha a lungo combattuto per la legge sull’omicidiole e che da anni è impegnata proprio per migliorare la sicurezza in questo ambito. “Abbiamo analizzato i dati dal 14 dicembre, data dell’entrata in vigore del, al 1° gennaio incluso, – spiega ancora-. A livello regionale, in questo periodo, lo scorso anno abbiamo rilevato da fonti pubbliche 8 incidenti mortali con 10 morti e quest’anno 7 incidenti con 8 morti. Da un punto di vista statistico, sui morti innon si può dire molto, occorre aspettare almeno sei mesi o un anno.