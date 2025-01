Thesocialpost.it - Morto Jeff Baena, regista e scrittore di 47 anni: possibile suicidio

statunitense noto per film come “Life After Beth” e “The Little Hours”, è stato trovatonella sua abitazione nella zona di Los Angeles. Aveva 47ed era il marito dell’attrice Aubrey Plaza, protagonista di White Lotus.Secondo quanto riportano i media statunitensi, il corpo è stato scoperto da un assistente nella mattinata di venerdì 3 gennaio, intorno alle 10:30 locali (le 19:30 in Italia). L’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.Le autorità stanno indagando sulle cause della morte, ma al momento l’ipotesi delsembra prevalente, come riferito da fonti vicine alle indagini.lascia un segno nel panorama cinematografico indipendente, con opere che mescolano humor nero e narrazioni originali, apprezzate da pubblico e critica.