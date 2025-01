Molti club vogliono l’accordo con il Villa… come dice Emery l’ala non ha mostrato il suo potenziale

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-03 17:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:L’allenatore dell’Aston Villa Unaiha detto che Jaden Philogene, acquisto estivo da 18 milioni di sterline, potrebbe lasciare in prestito perché “l’adattamento dell’esterno sta andando più lentamente di quanto volevamo”.Il prodotto dell’accademia dei Villans, Philogene, è tornato alcon un contratto quinquennale a luglio dopo aver impressionato durante una stagione all’Hull City, che lo ha ingaggiato per una cifra non rivelata nel settembre 2023.Il 22enne non gioca da titolare in Premier League da quasi tre mesi e non ha giocato nelle ultime quattro partite di Villa. Unai: “Iniziamo il nuovo anno concentrati sulla partita contro il Leicester, iniziando in casa al Villa Park.