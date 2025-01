Mistermovie.it - Mister Movie | Curiosità Non ci resta che piangere, Il Viaggio nel Cinema Comico Italiano

Questa sera 4 Gennaio 2025 alle 21:20 su Rete 4, torna uno dei classici senza tempo del, “Non ciche”. Diretto, scritto e interpretato dai leggendari Roberto Benigni e Massimo Troisi, il film, uscito nel 1984, è diventato una pietra miliare della comicità italiana, amato da intere generazioni.Lesu Non cichecon Troisi e BenigniNonostante le sue incongruenze, la pellicola ha saputo unire la comicità toscana e quella napoletana, creando una delle opere più divertenti e apprezzate dal pubblico. Scopriamo alcuneche forse non conoscevate di questa leggendaria commedia.Un Titolo che Racchiude PoesiaIl titolo del film, “Non ciche”, nasce da un incontro casuale tra Benigni e Troisi. In un momento di ricerca per il titolo perfetto, Benigni lesse a Troisi una poesia del poeta trecentesco Francesco Petrarca che recita: “Non omnia terre / obruta: vivit amor, vivit dolor; ora negatur / regia conspicere, at flere et meminisse relictum est”.