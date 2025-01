Ilfattoquotidiano.it - L’ondivago Salvini: sul codice della strada annuncia “ora tolleranza zero”. Poi rinnega: “Non è cambiato nulla, potete bere come prima” – Video

Niente più attacchi ai magistrati, dipinti alla stregua di nostalgici sovietici; né agli attivisti per il clima, che così pericolosamente mettono a repentaglio l’ordine statale. Non si può dire lo stesso dei migranti, chedi consueto, di riffa o di raffa, sono dati in pasto al cicaleccio politico e mediatico. Ma accanto a loro, da quando il nuovoè entrato in vigore, Matteoha un’ossessione: smarcarsi da chi quelle norme ha voluto aggiornarle. Cioè, da se stesso. E così la sua comunicazione, da poco più di due settimane a questa parte, harotta. È sufficiente scorrere i commenti ai post del leaderLega – o fare un giro al bar, e parlare con le persone – per capire che– dal punto di vista elettorale – l’ha fatta grossa. Non tanto sulla parte che riguarda la cannabis (che in ogni caso gli ha attirato numerose critiche, le più rumorose delle quali sono arrivate da Vasco Rossi), quanto sulla stretta alla guida in stato di ebbrezza.