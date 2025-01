Zonawrestling.net - Liv Morgan anticipa l’era di Raw su Netflix:”Non sarà il solito Monday Night Raw”

Livnon ha mai nascosto il suo entusiasmo, e le sue opinioni sulla collaborazione tra WWE enon fanno eccezione. Durante un’intervista con Vicente Beltrán di MARCA, la Women’s World Champion ha condiviso i suoi pensieri su come questo accordo sia destinato a ridefinire la programmazione della WWE: “Sono entusiasta.è la più grande piattaforma di streaming al mondo, eRaw è lo show televisivo settimanale più longevo della storia” ha detto. “Che queste due entità iconiche si uniscano per dare ai fan la possibilità di guardareRaw in un unico posto è incredibile e rivoluzionario. È un accordo enorme.”WWE Raw sbarca su: Livpromette uno show indimenticabileIl debutto di Raw sunonun lunedì sera come gli altri: è presentato come un episodio storico con i nomi più importanti del settore.