Calciomercato.it - Batosta Juventus, Giuntoli corre ai ripari: intreccio Zirkzee-Douglas Luiz

Leggi su Calciomercato.it

Fallisce l’obiettivo Supercoppa per la squadra di Thiago Motta:al lavoro per rinforzare la rosa bianconera nel mercato invernaleLasi sgretola alle prime difficoltà e adesso deve subitore aisul mercato. La ‘Vecchia Signora’ crolla nella ripresa contro il Milan e dice addio alla Supercoppa: niente Inter in finale e sfuma così il primo trofeo stagionale per Thiago Motta.Cristiano(Ansa) – Calciomercato.itLa delusione è palpabile nel volto dell’allenatore bianconero davanti ai microfoni nel post partita, con l’ex Bologna sotto accusa e nel mirino dei tifosi per la gestione della partita e i cambi operati nel secondo tempo che, paradossalmente hanno rimesso in carreggiata un Milan fino a quel momento poco incisivo. La Juve si lecca le ferite e torna a casa, attesa la prossima settimana dal delicatissimo derby di campionato nella tana del Torino.