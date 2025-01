Inter-news.it - Bastoni indica la mentalità per la finale di Supercoppa

In vista delladiItaliana vanno sottolineate le parole dinell’immediato post partita di Inter-Atalanta. Il difensore ha lanciato un messaggio, che va recapitato al Milan.PAROLE SIGNIFICATIVE – Le parole dial termine di Inter-Atalanta non sono state casuali. Il difensore, senza conoscere l’avversario della, ha voluto fissare un punto. Una sorta di messaggio per tutti, ma in particolare per le altre semifinaliste. Un messaggio da parte del gruppo nerazzurro.AVVERSARIE SULLO STESSO PIANO – Il difensore ha parlato chiaro. Tra Milan e Juventus non si sceglie. Non per mettere le mani avanti o per una questione di rispetto. Il punto è interno all’Inter. Perché gli uomini di Inzaghi hanno un conto in sospeso con entrambe. Le prestazioni in campionato con Milan e Juventus infatti sono ancora nella mente di tutti.