Auto contro una cabina di gas metano, morti due pedoni ad Ancona. Il Comune, "non uscite di casa"

AGI - E' di dueil bilancio di un grave incidente stradale che ha coinvolto tre vetture in via Esino, alla periferia di. Stando a quanto accertato al momento da polizia e carabinieri, intorno alle 7.45 il conducente di una Bmw, imboccando una discesa, avrebbe perso illlo del mezzo, forse a causa del ghiaccio presente sull'asfalto; l'è finitaaltri veicoli tra i quali una Fiat Panda, che a sua volta avrebbe abbattuto una colonnina die, continuando la sua corsa, investito e ucciso due, un uomo e una donna, che stavano passeggiando. La fornitura di gas al locale Ospedale regionale e alle abitazioni circostanti è stata momentamente interrotta. #, #vigilidelfuoco impegnati dalle 7.50 nella periferia cittadina per un incidente stradale vicino l'ospedale Torrette: 3coinvolte, divelta unadi distribuzione del gasdi media pressione.