Ascoli, Di Carlo ritrova Curado. Achik va all’Audace Cerignola

L’finalmenteMarcos. La gara in trasferta contro la Pianese (lunedì ore 15 al Comunale di Piancastagnaio) che segnerà la ripartenza della formazione di Mimmo Diin questo inedito 2025, potrebbe vedere il ritorno in campo del centrale difensivo. L’argentino del Picchio arrivato dal Catania a titolo definitivo nell’ultima sessione estiva di mercato, grazie ad un vincolo contrattuale fino al 2026 con opzione, ha recuperato definitivamente dalla lesione al menisco che lo aveva costretto a restare fuori per gran parte del girone d’andata dei bianconeri. Partito come titolare inamovibile all’interno della formazione titolare dell’allora timoniere Massimo Carrera, poiera purtroppo incappato nel guaio fisico capace di tenerlo fermo ai box dalla fine di settembre ad oggi.