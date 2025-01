Ilfoglio.it - Venti minuti di vita in meno ogni sigaretta? Ma allora dovrei campare 133 anni

Non bastava il sindaco Sala coi suoi dieci metri minimo di distanza all’aperto. Gli è arrivata in soccorso l’epidemiologa inglese Sarah Jackson dell’immancabile University College di Londra:diin. Sempre. E senza sconti. Fumatene una sola in tutta la, e zac,lo stesso. Ho fatto due conti. Essendo particolarmente idiota, e lo dico sul serio, fumo 30 sigarette al giorno diciamo da sessant’. 600perduti al dì. Per trenta giorni, fanno 18 milaal mese. Per dodici, i mesi all’anno, 216 mila. Divisi per 60all’ora, 3600 ore. Che moltiplicate per 60, il mio tempo di fumo, di nuovo 216 mila fa, ma giorni, che ridivisi per i 365 dell’anno sono circa 700 mesi disottratta, vale a dire intorno ai 60rubati senz’altro alla scienza apodittica della dottoressa Jackson.