Lanazione.it - Un Serricciolo in cerca... d’autore. Terz’ultimo e una rosa malridotta

Leggi su Lanazione.it

Al termine del girone d’andata e a pochi giorni dal giro di boa è tempo di fare bilanci in casa. Il terzultimo posto in classifica parla chiaro su una situazione delicata che avrà bisogno di duro lavoro e impegno per essere risollevata. Tutti dovranno contribuire alla causa per tirarsi fuori dai bassifondi e cominciare a dimostrare di avere gli attributi per poter dare una definitiva scossa ad un campionato per il momento alquanto deludente. Le ambizioni estive si sono infrante giornata dopo giornata e con sole due vittorie conquistate il cammino verso una tranquilla salvezza si prospetta piuttosto difficile. Sarà necessario invertire quanto prima la rotta e cominciare a mettere a segno risultati importanti. Dovranno rimboccarsi le maniche tutti, a partire da mister Paolini che avrà un compito non semplice nelre di motivare a dovere una squadra che al momento ha il morale a terra.