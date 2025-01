Romadailynews.it - Tony Effe devolve l’incasso del concerto di Capodanno alla Croce Rossa.

ha deciso dire l’intero incasso del suodi, un gesto che ha suscitato molta attenzione.In particolare, i fondi saranno utilizzati per realizzare progetti destinati ai giovani, con un focus particolare su iniziative di sensibilizzazione e formazione.La, infatti, è impegnata a promuovere attività educative tra bambini e adolescenti in tutta la Provincia di Roma, mirando a sensibilizzarli su temi cruciali come il primo soccorso, le manovre salvavita, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la diffusione dei principi del diritto internazionale umanitario e la cultura della non violenza.Inoltre, l’organizzazione si dedicaprevenzione e al contrasto alle dipendenze e promuove la donazione del sangue.L’iniziativa arriva in un contesto particolare, dopo che ildiera stato escluso dall’evento ufficiale didel Comune di Roma.