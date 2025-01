Movieplayer.it - Tom Holland, ecco perché lo Spider-Man del MCU non partecipa ai red carpet di Zendaya

I due partner cercano di non presenziare a troppo eventi contemporaneamente e c'è una ragione ben precisa per questa condotta Tomha recentemente dichiarato alla rivista Men's Health che sceglie appositamente di non sfilare sul tappeto rosso accanto alla fidanzataalle prime dei suoi film per una ragione specifica. L'interprete di-Man nel MCU ha motivato la scelta in questo modo molto romantico: "non è il mio momento, è il suo, e se andiamo insieme, si tratta di noi". I due attori sono felici di unire le forze quando si tratta di un film che hanno girato insieme, come la trilogia di-Man della Marvel. Manon ha voluto rubare i riflettori asfilando sul .