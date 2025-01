Modenatoday.it - Scuola materna, un centro unico per le iscrizioni. Domande online dall'8 gennaio

Leggi su Modenatoday.it

Sono 1.350 le famiglie residenti in città con bambini e bambine che compiono tre anni nel 2025, che stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni del Settore Servizi educativi del Comune per informare sulle modalità di ammissione alle scuole d’infanzia pubbliche e convenzionate per l’anno.