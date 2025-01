Game-experience.it - PlayStation deciderà caso per caso quali giochi rendere multipiattaforma, pubblicandoli su più piattaforme

ha recentemente confermato un approccio flessibile nella pubblicazione dei proprisudiverse da PS5. Hermen Hulst, co-CEO di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che non esiste una regola fissa per la distribuzione, sebbene i titoli live service rappresentino un’eccezione.Questi, infatti, beneficiano di una base di utenti più ampia e saranno sempre pubblicati su piùper favorire l’interconnessione tra i giocatori. Ad esempio, titoli come Concord ed Helldivers 2 sono stati lanciati simultaneamente su PS5 e PC, mentrecome LEGO Horizon Adventures hanno raggiunto anche altrecome Nintendo Switch. Questa diversificazione dimostra la volontà didi adattarsi alle esigenze del mercato e alle preferenze dei giocatori.