Ilgiorno.it - Piromane appicca otto incendi in montagna: in fumo un ettaro di pineta a Teglio

Leggi su Ilgiorno.it

– Aè vera e propria caccia alche l’altra notte ha effettuato qualcosa come venti differenti tentativi dire il fuoco in altrettante zone del territorio comunale, riuscendo per benvolte nel proprio intento. Interessata dalle fiamme dolose la zona della, quella nei pressi della torre-simbolo del paese, dove è andato inundi bosco. Roghi anche nei pressi del cimitero e nelle località S.Giovanni, Ca’ Scranzi e Villanuova. Fortunatamente nessun ferito o danno a cose, anche se soltanto il pronto intervento di spegnimento del fuocoto a una legnaia ha evitato che questo si propagasse all’edificio abitato adiacente. Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di mercoledì con una modalità che ricorda il gioco del gatto e del topo: ilche accende il fuoco, ile l’odore che pian piano, inconfondibili, si cominciano ad avvertire, la chiamata e l’intervento dei pompieri.