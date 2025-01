Biccy.it - Mahmood co-conduttore di Sanremo, la richiesta di Carlo Conti

Leggi su Biccy.it

Il nome disi fa sempre più insistente come co-del prossimo Festival di, come dichiarato a La Freccia, sarà affiancato ogni puntata da un nome diverso e uno di questi potrebbe essere proprio il cantante di Soldi.Il suo nome inizialmente è stato fatto dal trio Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano nel loro podcast Pezzi: Dentro La Musica: “Ci saranno anche co-conduttrici e co-conduttori che saranno sul palco, qualche nome? Serena Rossi,e Annalisa. Questi sono lì, manca la firma, il rumore della penna sul foglio. Ma è un bel foglio!”; e ora a confermarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia. “avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Per gli annunci ufficiali bisognerà attendere ancora qualche giorno“.