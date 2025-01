Lanazione.it - "Lucia Tanti la mia erede migliore". Ma Ghinelli non esclude altri nomi. E punta a pesare sul voto toscano

Sindaco, come vive l’ultimo giro di boa del mandato: uno spazio fecondo o un ultimo sforzo? "Uno spazio fecondo. La prosecuzione di quanto avviato nel primo mandato si è arricchita di nuovi argomenti e nuove sfide che rappresentano la parte che più mi piace, nella vita e nel mandato di sindaco". Fibrillazioni nel centrodestra: le percepisce anche lei? "Non in maniera forte, almeno nella mia città. Piccoli travasi da un partito all’altro si sono verificati a livello nazionale, ma qui il quadro in consiglio comunale a parte lievi mutamenti riconducibili alla sfera personale, conferma una coalizione coesa". Caso Polcri: più deluso o più sorpreso? "Sono sorpreso perchè mi aspettavo che Alessandro desse il segnale che tutti gli chiedevamo e aveva promesso. Delusione perchè Arezzo è l’unica provincia in Toscana governata dal centrodestra e si fa fatica a digerire che non possa procedere in maniera conforme.