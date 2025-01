Lanazione.it - “Le stelle del ring” festeggia la trentesima edizione a Subbiano

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Il gran galà degli sport da combattimento “Ledel” è proiettato verso la. Lo storico appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio, a partire dalle 17.00, con una grande festa ospitata dal centro polivalente didove verranno riuniti alcuni dei migliori atleti professionisti del panorama internazionale della boxe e della kickboxing per una serata all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo. “Ledel”, organizzato dal Team Jakini di Arezzo, rappresenta uno degli eventi italiani più longevi, più attesi e più partecipati di queste discipline di arti marziali, andando a proporre un format ormai collaudato che verrà rinnovato e riproposto anche nel corso del 2025. Patrocinata dal Comune di, latroverà il proprio fulcro in dieci incontri professionistici e, di questi, due saranno validi per l’assegnazione della cintura di campione d’Italia.