Incendio a Castelfranco di Sotto | donna trovata morta in casa

DIdiindi, provincia di Pisa. Unaè statapriva di vita dai vigili del fuoco in una abitazione in via Aldo Moro durante le operazioni di spegnimento di un, sviluppate in una camera da lettoLa vittima è Carmela De Lucia, 72 anni, viveva da sola in un’abitazione di Apes, l’azienda pisana per l’edilizia sociale ed era regolarmente assegnataria dell’alloggio da alcuni anni.Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, forze dell’ordine, 118 e il sindaco Fabio Mini. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero ad altri appartamenti.L’abitazione è stata dichiarata inagibile. Cause in fase di accertamento.