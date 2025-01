Movieplayer.it - Ghost: l'edizione 4K UHD + Blu-ray del film con Patrick Swayze è scontata su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Sul'4K UHD + Blu-ray di, il classico intramontabile con, Demi Moore e Whoopi Goldberg, è attualmente in offerta. L'4K UHD + Blu-ray diè attualmente in sconto su. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 21,80€, con uno sconto del 27% sul prezzo più basso recente indicato (29,77€) e del 27% sul prezzo mediano indicato (29,90€). I dettagli relativi alin questione sono disponibili passando dal box seguente, o . L'4K UHD + Blu-ray diindicata è venduta e spedita da, e si tratta di un'offerta a tempo.: un classico immortale rivive in 4K UHD + Blu-ray Un capolavoro senza tempo torna a incantare con un restauro .