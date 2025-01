Follia a Passoscuro, tenta di uccidere il gemello con un martello

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 gennaio 2025 –dove, nei scorsi giorni, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 53enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato dito omicidio del fratello.La notte tra il 23 e 24 dicembre, l’indagato, all’interno della propria abitazione, avrebbe aggredito il proprio fratellocolpendolo ripetutamente alla testa con un, provocandogli gravi ferite alla nuca e alla fronte. L’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno notato la vittima sanguinante che era scappata in strada, è stato determinante. L’uomo è stato soccorso e trasportato presso il vicino Comando Stazione Carabinieri didove sono stati allertati i servizi sanitari. Il ferito è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, non in pericolo di vita.