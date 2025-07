Strada Maggiore chiusa per lavori | ecco da quando e dove

Attenzione, automobilisti e cittadini di Bologna! A partire da lunedì 14 luglio, Strada Maggiore sarà interessata da lavori di manutenzione dei basoli, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto da piazza Aldrovandi a via Toffano. Durante questo periodo, sarà istituito un sistema di transito alternato con doppio senso di marcia. Ecco tutte le informazioni essenziali per pianificare al meglio i tuoi spostamenti e minimizzare i disagi.

Bologna, 10 luglio 2025 – Da lunedì 14 luglio inizieranno i lavori di manutenzione puntuale dei basoli della pavimentazione in Strada Maggiore, che in più punti risultano sconnessi creando difficoltà al transito veicolare e dei bus. In una prima fase, dal 14 luglio al 4 agosto, la strada sarà chiusa al traffico nel tratto da piazza Aldrovandi a via Toffano. Modifiche alla viabilità. Sarà istituito il doppio senso di marcia con transito alternato su via Fondazza, tra via San Petronio Vecchio e strada Maggiore, e via Begatto, da vicolo Bolognetti a strada Maggiore. I residenti di Strada Maggiore: nel tratto da via dei Bersaglieri a via Fondazza (esclusa) possono accedere da vi a Broccaindosso mentre l'uscita è sempre garantita da via Torleone, o da via Begatto, a doppio senso per la durata dei lavori, in particolare per i civici da 44 a 50. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strada Maggiore chiusa per lavori: ecco da quando e dove

In questa notizia si parla di: strada - maggiore - chiusa - lavori

San Lorenzo Maggiore, benedizione dei carri di grano per la festa di Maria Santissima della Strada - Un’atmosfera di devozione e gioia ha avvolto San Lorenzo Maggiore nella suggestiva cerimonia di benedizione dei carri di grano, simboli di gratitudine e speranza durante la festa di Maria Santissima della Strada.

CHIUSURA STRADA DEL DOSS Si comunica che per permettere il completamento dei lavori di esbosco, è stata chiusa al transito di tutti i veicoli e i pedoni la strada del Doss a partire da dopo l'ingresso del parcheggio P2 nel seguente periodo: ? Dal 2 Vai su Facebook

Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 7 luglio; Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 16 dicemb; Lavori e traffico, la mappa dei cantieri e delle modifiche alla viabilità.

Strada chiusa. Sopralluogo per il via ai lavori - la Nazione - Sopralluogo per il via ai lavori Da circa un mese, a Castiglione d’Orcia, la strada comunale a senso unico discendente, nella quale ci si può immettere ... Secondo lanazione.it

Carrega: strada 147 chiusa ancora per una settimana ma stavolta partono i lavori - Lavori al via martedì 8 luglio, a Carrega, per sistemare le reti lungo la strada 147, nel tratto interessato dalla frana caduta nel 2022. Segnala giornale7.it