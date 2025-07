Aler risponde al Pd | Solo 402 alloggi sfitti su tre province In corso interventi e investimenti

Aler Bergamo-Lecco-Sondrio risponde alle accuse del PD regionale con dati concreti e trasparenti, smentendo le interpretazioni errate sui 402 alloggi sfitti su tre province. Dopo il dibattito acceso del 2 luglio, l’azienda chiarisce che i numeri ufficiali differiscono notevolmente da quanto diffuso, confermando così il proprio impegno nel gestire con responsabilità e precisione il patrimonio abitativo pubblico. La trasparenza resta la nostra priorità per garantire servizi efficaci e corretti ai cittadini.

Dopo le accuse lanciate dal Partito Democratico regionale il 2 luglio, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio smentisce pubblicamente i numeri e le interpretazioni fornite sugli alloggi popolari sfitti nelle tre province. "Le cifre diffuse presentano una discrepanza significativa rispetto ai dati ufficiali e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

