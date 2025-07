Plasmon torna italiana | NewPrinces acquisisce lo storico marchio dell' infanzia da Kraft Heinz per circa €120 milioni

Plasmon, iconico marchio italiano nato nel 1902 e simbolo di fiducia nella nutrizione infantile, torna sotto il controllo nazionale grazie a NewPrinces, che ha acquisito lo storico marchio da Kraft Heinz per circa 83,6 milioni di euro. Questa operazione rafforza la presenza di NewPrinces nel settore alimentare, consolidando un patrimonio di eccellenza made in Italy e aprendo nuove prospettive di crescita. La tradizione si rinnova, portando avanti l'eredità di qualità e innovazione.

L’operazione rafforza la presenza di NewPrinces nel settore alimentare; Plasmon registra €200 milioni di ricavi e un EBITDA stimato di 17 milioni di euro Plasmon, storica azienda italiana specializzata in alimenti per l’infanzia e fondata a Milano nel 1902, è stata acquisita dall'italiana New. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Plasmon torna italiana: NewPrinces acquisisce lo storico marchio dell'infanzia da Kraft Heinz per circa €120 milioni

In questa notizia si parla di: plasmon - italiana - milioni - newprinces

Plasmon torna italiana, NewPrinces compra da Kraft Heinz per 120 milioni - Plasmon torna italiana: dopo oltre mezzo secolo sotto il controllo di una multinazionale americana, Kraft Heinz ha ceduto lo storico marchio di alimenti per l’infanzia a NewPrinces Group, il nuovo nome di Newlat Food guidato dalla famiglia Mastrolia.

Plasmon torna italiana: compra New Princes Group (famiglia Mastrolia) per 120 milioni. @carlopaolofesta riporta Vai su X

Plasmon Italia, storica azienda alimentare che produce alimenti per l’infanzia, torna davvero italiana. A comprarla è NewPrinces Group, il nuovo nome assunto da Newlat Food. A venderla è l’azionista, la multinazionale statunitense Kraft Heinz, quotata a W Vai su Facebook

Plasmon torna italiana con NewPrinces. Kraft vende per 120 milioni; Torna in Italia la Plasmon: il celebre marchio di biscotti acquistato per 120 milioni di euro; Plasmon torna italiana: Kraft cede al gruppo emiliano NewPrinces per 120 milioni di euro.

Plasmon torna italiana: Kraft cede al gruppo emiliano NewPrinces per 120 milioni di euro - Lo storico marchio dei biscotti per l’infanzia creato da Cesare Scotti nel 1902 genera un fatturato di circa 200 milioni di euro ... Come scrive msn.com

Plasmon torna italiana, Kraft Heinz vende storico marchio a NewPrinces - In particolare NewPrinces acquisita lo storico stabilimento Plasmon di Latina il quale impiega circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto ... Si legge su tg24.sky.it