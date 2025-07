La Gin mania spinge il settore a Padova il corso per ottenere la certificazione

La gin mania sta rivoluzionando il settore beverage a Padova, spingendo appassionati e professionisti a perfezionare le proprie competenze. L'Accademia delle Professioni, rinomato ente di formazione in provincia, ha lanciato un corso innovativo per ottenere la certificazione di distillatore. Un'opportunitĂ unica per acquisire una formazione completa, dalla tecnologia di processo alla biochimica, aprendo le porte a nuove e stimolanti carriere nel mondo della distillazione.

Accademia delle Professioni, ente di formazione con sede in provincia di Padova, ha lanciato un corso per il conseguimento della certificazione professionale di distillatore. Un corso progettato per offrire una formazione completa che spazia dalla tecnologia di processo alla biochimica e alla.

