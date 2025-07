Roma al via alla Conferenza per ripresa Kiev | altri raid russi nella notte

Roma apre le porte alla conferenza di ripresa dell’Ucraina, un evento di rilievo internazionale che riunisce leader, imprese e organizzazioni per plasmare il futuro di una nazione in ginocchio. Al Centro Congressi “La Nuvola”, si susseguono discussioni e alleanze per contribuire alla ricostruzione e alla pace. Tra le sfide, anche nuovi raid russi nella notte, ma l’attenzione resta focalizzata sulla rinascita. La speranza di un domani migliore prende finalmente forma.

Nel cuore dell’Eur, al Centro Congressi “La Nuvola”, è cominciata la Ukraine Recovery Conference 2025 (URC2025), l’evento internazionale che riunisce leader politici, istituzioni, aziende e organizzazioni per discutere la ricostruzione dell’Ucraina devastata dalla guerra. Oltre 5.000 i partecipanti, con 100 delegazioni governative e più di 2.000 imprese coinvolte. Tra i protagonisti anche la premier Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La conferenza si apre mentre sullo sfondo continua l’offensiva russa: nella notte oltre 400 droni e 18 missili hanno colpito Kiev e altre regioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, al via alla Conferenza per ripresa Kiev: altri raid russi nella notte

