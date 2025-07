Sinner Ben Shelton si lamenta | Disumano e frustrante mai visto nulla del genere

Jannik Sinner conquista Wimbledon con una determinazione incredibile, lasciando tutti senza fiato. Dopo aver superato Ben Shelton, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. Nonostante un infortunio e una vistosa frustrazione, l’azzurro dimostra che il vero talento nasce dalla passione e dalla resilienza. La sua corsa verso il sogno continua, aprendo le porte a un futuro brillante e ricco di emozioni.

Jannik Sinner conquista Wimbledon lasciando tutti senza fiato, inclusi i suoi avversari. L'azzurro vola in semifinale con una prestazione che fa parlare non solo per i punti messi a segno, ma per la vera e propria aura che porta in campo. Dopo aver superato Ben Shelton, testa di serie numero dieci, con un netto 7-6, 6-4, 6-4, l'Italiano torna a sognare in grande. Anche perchĂ© la vittoria è arrivata nonostante un infortunio e a una vistosa fasciatura al gomito destro. Ma Jannik non si lascia fermare da niente. La frustrazione di Shelton. Ben Shelton, dal canto suo, esce dal campo senza rimpianti ma con un cruccio.