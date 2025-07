Al via la conferenza di Roma sull' Ucraina la foto di gruppo dei leader

È iniziata a Roma la tanto attesa Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, con un momento simbolico e coinvolgente: la foto di gruppo dei leader internazionali. Tra sorrisi e stretti di mano, il mondo osserva questa importante occasione di dialogo e collaborazione. La giornata si preannuncia ricca di confronti e decisioni cruciali per il futuro della regione. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti di questa diplomazia internazionale di grande rilievo.

Milano, 10 lug. (askanews) - Ha preso il via anticipata dalla rituale 'foto di famiglia', la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina al Centro congressi La Nuvola di Roma. Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, il premier polacco Donald Tusk, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof, il premier albanese Edi Rama, il premier spagnolo Pedro Sanchez, quello greco Kyryakos Mitsotakis, la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al via la conferenza di Roma sull'Ucraina, la foto di gruppo dei leader

