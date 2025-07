Non è stato un caso Clelia muore a 25 anni cadendo nel vano ascensore | svolta nelle indagini

La tragica scomparsa di Clelia Ditano, giovane di Fasano, ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli edifici. La recente consulenza tecnica, infatti, rivela che la caduta non sarebbe stata un incidente fortuito, ma il risultato di una manomissione esterna del sistema di sicurezza dell’ascensore. Un caso che ora assume contorni ancora più inquietanti, aprendo nuove piste nelle indagini.

La tragedia di Clelia Ditano, la 25enne di Fasano morta precipitando nel vano ascensore del suo palazzo la notte del 1° luglio 2024, assume contorni sempre più inquietanti. Non si sarebbe trattato di un semplice guasto tecnico, ma di una manomissione esterna, di natura meccanica o elettrica, che avrebbe compromesso il sistema di sicurezza delle porte. È questa la conclusione a cui giunge la consulenza tecnica disposta dalla procura di Brindisi, nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo condotta dalla pm Livia Orlando. Secondo gli accertamenti, l’impianto risultava formalmente funzionante, ma l’intervento esterno avrebbe generato un’anomalia tale da permettere l’ apertura delle porte anche in assenza della cabina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it